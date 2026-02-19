Mehrere Filmschaffende werfen der Berlinale im Branchenblatt «Variety» vor, sich nicht ausreichend zum Gaza-Krieg zu positionieren. Jetzt reagiert Festivalchefin Tricia Tuttle.
Berlin - Die Berlinale hat auf einen offenen Brief von Filmschaffenden reagiert und den Vorwurf zurückgewiesen, kritische Stimmen zum Krieg im Gazastreifen zu zensieren. Es stimme nicht, dass sie Filmemacher "zum Schweigen gebracht" oder "eingeschüchtert" hätten, sagte Festivalchefin Tricia Tuttle der Deutschen Presse-Agentur.