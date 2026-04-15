Nahost: Zehn Länder fordern Ende der Kampfhandlungen im Libanon

Kanada, Großbritannien, die Schweiz und andere Staaten begrüßen die Waffenruhe zwischen den USA, Israel und dem Iran. Nun sollen auch anderswo die Kämpfe ein Ende finden.
Ottawa - In einer gemeinsamen Mitteilung haben Kanada, Großbritannien, die Schweiz und sieben weitere Staaten "ein unverzügliches Ende der Kampfhandlungen im Libanon" gefordert. Die Länder seien "zutiefst besorgt über die sich verschlechternde humanitäre Lage und die Vertreibungskrise im Libanon", heißt es in der von Kanada verbreiteten Stellungnahme. Vor allem Zivilisten und zivile Infrastruktur müssten vor den Auswirkungen der Feindseligkeiten geschützt werden.