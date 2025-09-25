Nahost: Trump vor Netanjahus UN-Rede mit neuem Nahost-Friedensplan

Mit Spannung wird die Rede von Israels Ministerpräsident Netanjahu vor der UN erwartet. Geht er auf den neuen US-Vorschlag ein? Deutschland will auf beiden Seiten für den Plan werben.
New York - Die Bemühungen um Frieden im Gazastreifen nehmen am Rande der UN-Vollversammlung in New York weiter Fahrt auf. Nachdem US-Präsident Donald Trump arabischen Staaten einen 21-Punkte-Plan für Frieden im Nahen Osten präsentiert hatte, kündigte Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) an, Deutschland werde sich bei Israel und den Palästinensern für dessen Annahme einsetzen. Palästinenserpräsident Mahmud Abbas distanzierte sich bei der Vollversammlung von der Gewalt der islamistischen Terrororganisation Hamas.