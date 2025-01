Nahost: Trump fordert finalen Gaza-Deal vor Amtsantritt

1 Trump fordert schnell einen endgültigen Deal zum Gaza-Konflikt und reklamiert den Verhandlungserfolg für sich. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Eine Einigung auf eine Waffenruhe im Gaza-Krieg wurde groß verkündet und international schon gefeiert. Doch Israels Regierungschef meldete weiteren Gesprächsbedarf an. Donald Trump macht nun Druck.









Washington - Der designierte US-Präsident Donald Trump fordert eine endgültige Einigung auf eine Waffenruhe und eine Freilassung der Geiseln im Gaza-Krieg vor seiner Amtseinführung am Montag. "Das sollte besser erledigt sein, bevor ich den Amtseid ablege", sagte Trump in einer Sendung des US-Podcasters Dan Bongino. Der Republikaner wird am Montag in Washington als 47. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt.