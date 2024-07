Nahost: Tausende fordern in Israel Geisel-Deal

1 Tausende werfen in Israel Regierungschef Netanjahu vor, ein Gaza-Abkommen zu sabotieren. (Archivbild) Foto: Ilia yefimovich/dpa

Immer wieder rufen Angehörige der Geiseln zu Protesten gegen Regierungschef Netanjahu auf. Kurz vor dessen Abflug in die USA fordern sie endlich einen Deal.









Tel Aviv - In Israel haben Tausende von Menschen gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und für ein sofortiges Abkommen im Gaza-Krieg zur Freilassung der Geiseln demonstriert. Kurz vor dem Abflug von Netanjahu in die USA hielten Demonstranten in Jerusalem Transparente mit der Aufschrift hoch: "Kein Flug ohne Abkommen", wie die "Times of Israel" am Abend berichtete. Am Mittwoch will Netanjahu vor beiden Kammern des US-Kongresses eine Rede zu Israels Vorgehen im Gazastreifen halten.