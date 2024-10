Nahost: Tausende demonstrieren in Israel wieder für Geisel-Deal

3 Protest für Geisel-Deal in Tel Aviv kurz vor dem Jahrestag des Hamas-Massakers. Foto: Ariel Schalit/AP

Seit einem Jahr halten Terroristen der Hamas aus Israel entführte Menschen im Gazastreifen fest. Ihre Angehörigen demonstrieren für ein Abkommen mit den Islamisten - und gegen das Vergessen.









Link kopiert



Tel Aviv - Kurz vor dem ersten Jahrestag des Hamas-Massakers am 7. Oktober haben in Israel wieder Tausende für einen Deal mit der Hamas über die Freilassung der verbliebenen Geiseln demonstriert. Die Kundgebungen waren nicht so groß wie sonst oftmals, weil es vielerorts Beschränkungen bei Versammlungen gibt. Hintergrund ist die Sicherheitslage im Land.