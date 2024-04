Aufgeheizte Stimmung vor "Palästina-Kongress" in Berlin

Krieg in Nahost

2 Die Veranstalter des Kongresses werfen Israel unter anderem "Apartheid" und "Völkermord" im Gazastreifen vor. Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa

In Berlin klagen die Veranstalter eines «Palästina-Kongresses» Israel und Deutschland an. Das bleibt nicht unwidersprochen. Die Polizei wappnet sich für einen Großeinsatz.









Berlin - Kurz vor Beginn des umstrittenen "Palästina-Kongresses" in Berlin zeigt sich eine aufgeheizte Stimmung unter den Teilnehmern. Rund 200 Menschen, die am Eingang in das Veranstaltungsgebäude im Stadtteil Tempelhof Schlange standen, skandierten lautstark immer wieder: "Viva, Viva Palästina" und "Deutschland finanziert, Israel bombardiert". Einzelne Menschen schwenkten Palästina-Fahnen. Der Einlass und der für 14.00 Uhr geplante Beginn des "Palästina-Kongresses" verzögerte sich laut Polizei, weil drinnen der Aufbau noch nicht beendet ist.