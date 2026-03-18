Nahost: Palästinenserinnen bei iranischem Raketenangriff getötet

Der Iran greift eigentlich nicht palästinensische, sondern israelische Ziele an. Nun wird bei iranischem Beschuss jedoch ein Schönheitssalon im Westjordanland getroffen - mit verheerenden Folgen.
Ramallah - Bei einem iranischen Raketenangriff im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge drei Frauen getötet worden. Sieben weitere Palästinenserinnen seien verletzt worden, eine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, teilte der palästinensische Rote Halbmond mit. Laut der Nachrichtenagentur Wafa wurde ein Schönheitssalon in dem Ort Beit Awa südwestlich von Hebron getroffen.