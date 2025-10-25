Am vergangenen Wochenende wackelte die Waffenruhe im Gaza-Krieg. Seitdem hat sich die Lage beruhigt. Das Abkommen bleibt aber fragil.
Gaza/Tel Aviv - Trotz der herrschenden Waffenruhe im Gaza-Krieg hat es palästinensischen Angaben zufolge erneut Verletzte bei Zwischenfällen im Süden des Gazastreifens gegeben. So sei eine Person im Nordwesten der Stadt Rafah durch israelischen Beschuss schwer verletzt worden, hieß es aus Kreisen des nahegelegenen Nasser-Krankenhauses. Die Gegend steht unter israelischer Militärkontrolle. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie gehe dem Bericht nach.