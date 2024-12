Nahost: Netanjahus Botschaft: Frieden mit jenen, die ihn wollen

1 Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. (Archivbild) Foto: Maya Alleruzzo/AP

Seit Beginn des Gaza-Kriegs vor fast eineinhalb Jahren steht Israel international immer wieder massiv in der Kritik. Zu Weihnachten dankt Netanjahu aber christlichen Freunden und droht Feinden.









Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich in einer Weihnachtsbotschaft an Christen in aller Welt gewandt. "Zu einer Zeit, in der Israel an sieben Fronten kämpft, wertschätzen wir zutiefst die standhafte Unterstützung unserer christlichen Freunde", sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros.