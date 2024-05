1 Der Schriftzug und das Logo des arabischen Nachrichtensenders Al-Dschasira sind auf dem Gelände des Unternehmens zu sehen. Foto: Tim Brakemeier/dpa

Schon seit Längerem hing das Damoklesschwert über dem Israel-Büro des arabischen Fernsehsenders. Der Vorwurf der Propaganda für die Hamas stand im Raum. An der Schließung gibt es aber auch Kritik.









Tel Aviv/Doha - Israel hat die Schließung des arabischen TV-Senders Al-Dschasira im Land verfügt. Die Regierung habe einstimmig beschlossen, die Tätigkeit der Fernsehanstalt in Israel zu untersagen, teilte das Regierungspresseamt am Sonntag mit. "Al-Dschasira-Korrespondenten haben der Sicherheit Israels geschadet und gegen israelische Soldaten gehetzt", sagte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der Mitteilung zufolge. Es sei an der Zeit, "das Sprachrohr der Hamas aus dem Land zu werfen". Der Sender verurteilte die Entscheidung und kündigte an, gegen den Schritt vorzugehen.