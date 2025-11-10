Nahost: Merkel erhält Ehrendoktorwürde des Weizmann-Instituts

Angela Merkel wird in Israel wegen ihrer Solidarität mit dem Land und weiterer Verdienste geehrt. Wegen ihrer Israel-Reise wird sie nicht bei der Feier zum 70. Geburtstag von Kanzler Merz dabei sein.
Rechovot - Das renommierte Weizmann-Institut in Israel hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit einer Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Auf diese Weise würden "ihre beispiellosen Verdienste um die globale Diplomatie und internationale Partnerschaften" anerkannt, teilte das Institut am Abend mit. Grund für die Auszeichnung sei auch ihre "Solidarität und Freundschaft mit Israel" sowie "ihr entschlossener Kampf gegen Antisemitismus", hieß es in der Mitteilung weiter.