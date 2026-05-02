Die Waffenruhe zwischen der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon und Israel ist fragil. Im Libanon sterben laut libanesischen Angaben wieder viele Menschen bei israelischen Angriffen.
Beirut/Tel Aviv - Trotz Waffenruhe zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz dauern die gegenseitigen Angriffe an. Das libanesische Gesundheitsministerium teilte laut der staatlichen Nachrichtenagentur NNA mit, bei israelischen Angriffen auf Orte im Südlibanon seien zwölf Menschen ums Leben gekommen und 25 weitere verletzt worden. Eines der Opfer sei ein Kind. Die israelische Armee äußerte sich zu den Vorfällen zunächst nicht.