Nahost-Krise: Trump stellt dem Iran ein Ultimatum

Der US-Präsident rückt von seinen Maximalforderungen ab und erklärt sich zu Zugeständnissen bereit, schickt aber aber ein weiteres Kriegsschiff.
Donald Trump setzt auf eine Verhandlungslösung im Atomstreit mit dem Iran, stellt Teheran aber gleichzeitig ein Ultimatum. Bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu in Washington weigerte sich Trump, auf eine harte Linie gegen Teheran einzuschwenken. Er ziehe eine Vereinbarung mit dem Iran vor, erklärte der Präsident nach dem dreistündigen Treffen. Trump erwartet vom Iran jedoch eine Einigung innerhalb der nächsten Wochen – andernfalls werde Teheran „sehr traumatische“ Konsequenzen erleben.