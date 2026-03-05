Nahost-Krieg trifft Urlauber: Donaueschinger Reisebüros haben viel zu tun

Die Krise im nahen Osten trifft auch Reisende von der Baar. Drei Reiseagenturen berichten von verunsicherten Kunden und kurzfristigen Stornierungen.
Seit der Eskalation des Nahost-Konflikts ist der Flugverkehr weltweit massiv beeinträchtigt. Mehrere Länder wie Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate oder Katar haben ihre Lufträume ganz oder teilweise geschlossen. Etwa 30 000 Touristen von deutschen Reiseveranstaltern sind nach Angaben des Deutschen Reiseverbands in der Golfregion gestrandet, viele geplante Flüge dorthin und von dort nach Hause werden gestrichen. Das bekommen auch lokale Reisebüros zu spüren. In den drei Donaueschinger Agenturen klingelt derzeit fast dauerhaft das Telefon.