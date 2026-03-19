1 Israels Premier Netanjahu geht davon aus, dass der Iran kein Uran mehr anreichern und keine ballistischen Raketen mehr herstellen kann. Foto: Ronen Zvulun/Pool Reuters/AP/dpa Seit 20 Tagen attackieren Israel und die USA den Iran mit schweren Luftangriffen. Dem israelischen Ministerpräsidenten zufolge hat die gemeinsame militärische Operation bereits Ergebnisse gebracht.







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Jerusalem - Nach knapp drei Wochen Krieg kann der Iran laut israelischem Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu kein Uran mehr anreichern und auch keine ballistischen Raketen mehr herstellen. "Der Iran ist schwächer denn je", sagte er in Jerusalem nach Angaben der "Times of Israel". Die Angriffe auf den Mullah-Staat würden aber weitergehen, "so lange dies notwendig ist".