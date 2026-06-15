Nahost-Krieg: Bundesbankchef warnt vor verfrühter Hoffnung nach Iran-Deal

Ein Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA weckt Hoffnung auf ein Ende des Kriegs und eine Erholung der Wirtschaft. Doch Bundesbankpräsident Nagel warnt vor langen Folgen der Kämpfe.
Frankfurt/Main - Nach dem Rahmenabkommen zwischen Iran und den USA dämpft Bundesbankpräsident Joachim Nagel die Hoffnung auf eine schnelle Entspannung bei der Inflation und auf den Ölmärkten. Zwar zeichne sich nun ein Waffenstillstand und eine Öffnung der Straße von Hormus ab, sagte Nagel auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt.