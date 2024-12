Nahost-Konflikt: UN fordert Untersuchung zu Angriffen auf Kliniken in Gaza

UN fordert Untersuchung zu Angriffen auf Kliniken in Gaza

Genf - Israelische Angriffe auf Krankenhäuser im Gazastreifen könnten laut UN-Menschenrechtlern Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellen. Die Attacken hätten das Gesundheitssystem des palästinensischen Gebiets "an den Rand des völligen Zusammenbruchs" gebracht, hieß es in einem Bericht des UN-Menschenrechtsbüros in Genf.