Nahost-Konflikt: Sieben Verletzte nach Raketenangriff auf Zentral-Israel

Erneut werden Raketen auf Israel abgefeuert. Mindestens ein Geschoss schlägt Berichten zufolge in Tira im Zentrum des Landes ein. Der Rettungsdienst meldet sieben Verletzte.









Tira - Aus dem Libanon sind nach israelischen Militärangaben drei Raketen auf das Zentrum von Israel abgefeuert worden. Einige wurden abgefangen, ein abgestürztes Geschoss wurde in dem betroffenen Gebiet ersten Erkenntnissen zufolge identifiziert, wie die Streitkräfte mitteilten. Zuvor war in der Region Luftalarm ausgelöst worden. In den sozialen Medien wurden Videos geteilt, die den Einschlag einer Rakete in der Ortschaft Tira nordöstlich von Tel Aviv zeigen sollten. Bei dem Angriff seien sieben Menschen verletzt worden, teilte der Rettungsdienst mit.