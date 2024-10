Nahost-Konflikt: Libanesische Regierung: 60 Tote bei Angriffen Israels

3 Allein in den vergangenen 24 Stunden sollen laut der libanesischen Regierung 60 Menschen bei israelischen Luftangriffen gestorben sein. Foto: Bilal Hussein/AP/dpa

Im Libanon sterben erneut Dutzende Menschen bei israelischen Luftangriffen. Unklar ist, wie viele davon Hisbollah-Mitglieder sind und wie viele Zivilisten. Viele Tausend Menschen sind auf der Flucht.









Beirut - Bei israelischen Luftangriffen im Libanon sind nach Angaben Gesundheitsministeriums in Beirut in den vergangenen 24 Stunden 60 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 168 Menschen seien verletzt worden, hieß es in der Mitteilung weiter. Unklar blieb, bei wie vielen davon es sich um Mitglieder der mit Iran verbündeten Schiitenmiliz Hisbollah handelte und wie viele Zivilisten darunter waren. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.