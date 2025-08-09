Nahost: Katar verurteilt israelische Pläne für Gaza-Offensive

Das Emirat spielt als Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine wichtige Rolle. Die israelischen Pläne zur Eroberung der Stadt Gaza hält der Golfstaat für gefährlich.
Doha - Katar hat die israelischen Pläne zur Eroberung der Stadt Gaza verurteilt. Die geplante Offensive stelle eine gefährliche Eskalation dar und drohe, die humanitäre Krise in dem abgeriegelten Küstenstreifen weiter zu verschärfen, hieß es in einer Stellungnahme des Außenministeriums in Doha. Zudem untergrabe sie die Bemühungen um eine dauerhafte Waffenruhe. In den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist Katar ein wichtiger Vermittler.