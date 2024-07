Lage im Überblick: Israels Militär will Terror-Infrastruktur in Rafah zerstören

Israels Militär will Terror-Infrastruktur in Rafah zerstören

3 Generalstabschef kündigt an: "Wir wollen Rafah nicht mit einer intakten terroristischen Infrastruktur verlassen." Foto: Abed Rahim Khatib/dpa

Die letzten großen Hamas-Verbände im Gazastreifen könnten bald zerschlagen sein. Nun wollen die Streitkräfte dafür sorgen, dass die Islamisten sich in Zukunft auf keine Strukturen mehr stützen können.









Kerem Shalom - Israels Streitkräfte wollen nach den heftigen Kämpfen gegen die letzten größeren Hamas-Einheiten im Süden des Gazastreifens die Infrastruktur der Islamisten zerschlagen. Bei der Offensive in Rafah will das Militär nach eigenen Angaben über 900 Terroristen getötet haben - "darunter mindestens einen Bataillonskommandeur, viele Kompaniekommandeure und zahlreiche Kämpfer", wie Generalstabschef Herzi Halevi am Dienstag bei einem Truppenbesuch am Grenzübergang Kerem Schalom sagte. Die Angaben waren zunächst nicht überprüfbar.