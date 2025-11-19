Israels Armee wirft der Hamas eine Attacke auf Soldaten in Gaza vor - und greift daraufhin eigenen Angaben zufolge Ziele der Islamisten an. Dabei soll es bis zum Abend Dutzende Tote gegeben haben.
Gaza - Bei neuen Angriffen der israelischen Armee auf Ziele im Gazastreifen sind trotz der geltenden Waffenruhe laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 25 Menschen getötet worden. Zuvor hatte Israels Armee mitgeteilt, dass Terroristen israelische Soldaten im Süden des Gebiets angegriffen hätten. Israels Militär warf der Hamas einen Verstoß gegen die Gaza-Vereinbarung vor und hatte Angriffe auf Ziele der Terrororganisation im Gazastreifen angekündigt.