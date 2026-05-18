Nahost: Israel geht erneut gegen Gaza-Hilfsflotte vor

Ende April war die «Global Sumud Flotilla» bereits in internationalen Gewässern bei Kreta gestoppt worden. Dann folgte ein neuer Versuch. Jetzt wird die Hilfsflotte erneut von Israel aufgehalten.
Tel Aviv/Gaza - Die israelische Marine ist erneut gegen die internationale Gaza-Hilfsflotte vorgegangen. Auf einer Live-Videoübertragung der "Global Sumud Flotilla" war zu sehen, wie Soldaten der israelischen Marine ein Boot mit Aktivisten enterten. Laut ihres eigenen Trackers war die Flotte westlich von Zypern unterwegs. Die Veranstalter sprachen von einer "Attacke" Israels auf ihre Boote, die sich etwa 250 Seemeilen von Gaza entfernt ereignet habe.