Nahost: Hisbollah-Chef: Wollten keine Zivilisten angreifen

1 Scharfe Rhetorik für seine Anhänger: Hisbollah-Chef Nasrallah (Archivbild) Foto: Uncredited/AP/dpa

Mehr als zwei Wochen ließ sich die Hisbollah mit ihrem angekündigten Angriff auf Israel Zeit. Ihr Chef Nasrallah erklärt nun, man habe das Ziel sorgfältig gewählt, um keine Zivilisten zu treffen.









Beirut - Die Hisbollah hat bei ihrem groß angelegten Angriff gegen Israel am Sonntag nach Worten ihres Chefs Hassan Nasrallah bewusst keine zivilen Ziele ins Visier genommen. "Unser Ziel war von Anfang an, keine Zivilisten anzugreifen, sondern militärische Ziele", sagte Nasrallah in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Die Miliz habe sich für einen Angriff auf die Gilot-Militärbasis in der Nähe von Tel Aviv entschieden.