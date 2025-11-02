Nahost: Hamas übergibt erneut Leichen an Rotes Kreuz

1 Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut Leichen übergeben. (Archivbild) Foto: Abdel Kareem Hana/AP/dpa Die Hamas hat dem Roten Kreuz erneut Leichen übergeben. Ob es sich bei den sterblichen Überresten in drei Särgen wirklich um Geiseln handelt, soll nun ein forensisches Institut klären.







Link kopiert



Gaza/Tel Aviv - Die islamistische Terrororganisation Hamas hat erneut sterbliche Überreste an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Die israelische Armee teilte mit, nach IKRK-Angaben seien im Gazastreifen drei Särge übergeben worden. Diese seien nun unterwegs zur Übergabe an israelische Truppen. Nach Angaben des militärischen Hamas-Arms soll es sich dabei um die Leichen von drei Geiseln handeln.