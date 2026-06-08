Nahost: Friedensgespräche zwischen USA und Iran unter Druck

Erst eskaliert der Konflikt im Libanon, dann greift der Iran erneut Israel an. Das hat auch Auswirkungen auf die USA-Iran-Gespräche. Wie ist die Lage, und wie geht es weiter?
Teheran/Tel Aviv - Nach einem israelischen Angriff auf die Hisbollah-Miliz im Libanon hat der Iran erstmals seit zwei Monaten Israel wieder mit mehreren Raketenwellen angegriffen. Das weckt die Befürchtung eines erneuten offenen Konflikts zwischen den beiden Ländern. Zugleich gefährdet die jüngste Eskalation auch ein mögliches Abkommen zwischen dem Iran und den USA. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur aktuellen Lage: