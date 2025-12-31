Es ist ein komplexer, verheerender Konflikt, durch den das verarmte Land auf der Arabischen Halbinsel steuert. Zwei eigentlich verbündete Golfstaaten sind dort nun gefährlich nah aneinandergeraten.
Aden - Am Hafen von Mukalla im südlichen Jemen kommt es am frühen Dienstagmorgen zum Luftangriff. Dutzende dort geparkte Geländewagen und gepanzerte Fahrzeuge gehen in Flammen auf. Es ist eine neue Stufe der Eskalation zwischen den eigentlich verbündeten Golfstaaten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate. Welche Ziele verfolgen sie im Land und wie könnte es im Jemen-Konflikt weitergehen? Die wichtigsten Fragen: