Nahost: Chamenei-Sohn Irans neuer Führer - Krieg geht weiter

Die Islamische Republik Iran hat einen neuen obersten Führer. Israel und die USA haben bereits Drohungen ausgesprochen. Derweil gehen die Angriffe im Iran weiter - wie auch Teherans Gegenschläge.
Teheran/Tel Aviv/Beirut/Washington - Der Iran hat den Sohn des bei einem israelischen Luftangriff getöteten obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei zu dessen Nachfolger berufen. Der 56-jährige Modschtaba Chamenei hat fortan das letzte Wort in allen politischen und militärischen Belangen. Das israelische Militär drohte bereits, dass auch er nicht sicher sei. Ähnlich hatte sich zuvor auch US-Präsident Donald Trump geäußert. Derweil sorgt ein rasanter Anstieg des Ölpreises infolge des Kriegs über die Marke von 100 US-Dollar für Panikverkäufe an den Börsen in Asien.