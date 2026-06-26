Seit mehreren Tagen verhandeln Vertreter Israels und des Libanons in den USA, um den Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah zu beenden. Nun scheint ein Durchbruch erzielt zu sein.
Washington/Tel Aviv - Im Krieg zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz haben sich der Libanon und Israel Berichten zufolge auf ein Rahmenabkommen geeinigt. Das berichteten unter anderem die "Times of Israel" und die "Jerusalem Post" unter Berufung auf ranghohe Beamte, nachdem Regierungsvertreter der beiden Nachbarländer unter US-Vermittlung mehrere Tage in Washington verhandelt hatten.