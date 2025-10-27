Laut einem palästinensischen Bericht wollen Menschen im Gazastreifen ihre Häuser in einem von Israels Armee kontrolliertem Gebiet besichtigen. Dann sollen sie von einer Drohne getroffen worden sein.
Gaza/Tel Aviv - Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Chan Junis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira ein palästinensischer Mann getötet sowie vier weitere Menschen verletzt. Israels Militär teilte auf Anfrage mit, es gehe dem Vorwurf nach.