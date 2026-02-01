Nach rund einem Jahr öffnet der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen wieder – zunächst nur im «Probebetrieb». Was das für Menschen in dem Küstenstreifen bedeutet.
Tel Aviv/Gaza - Der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen ist einem Medienbericht zufolge zunächst für einen "Probebetrieb" geöffnet worden. Erst am Montag solle der Personenverkehr wieder regulär in beide Richtungen beginnen, schrieb das israelische Nachrichtenportal "ynet". Eine israelische Sprecherin bestätigte den Bericht. Aus palästinensischen Kreisen hieß es, rund 50 Patienten sollten den zerstörten Küstenstreifen mit Begleitern verlassen.