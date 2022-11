1 Auch wenn das große Banner im Schaufenster des neuen Marktes in der Villinger Oderstraße auf den Herbst als Eröffnungstermin hinweist, bleibt es dabei, der neue Nahkauf soll nun am 1. Februar 2023 seine Tore öffnen. Foto: Fein/Caritasverband

Ein neues Projekt des Caritasverbands soll den Anwohnern der Villinger Wöschhalde ab Februar 2023 so manchen Weg ersparen. In der Oderstraße entsteht derzeit ein neuer Einkaufsmarkt, der mit seinem breiten Sortiment so manche Einkaufsfahrt überflüssig machen könnte.















VS-Villingen - Die Arbeiten haben begonnen und die Neueröffnung des Nahkauf- Marktes ist in Sicht.

Der Caritasverband-sbk, der seinen Sitz in der Gerwigstraße in Villingen hat, investiert in die Sanierung des seit 1. Juni leer stehenden ehemaligen Netto-Marktes knapp 900 000 Euro und schafft dort unter anderem Arbeitsplätze auch für Menschen mit Handicap.

Finanzierung jetzt gesichert

Nachdem die Finanzierung jetzt gesichert ist, unter anderem liegt dem Caritasverband jetzt eine Finanzierungszusage des Kommunalverbands für Jugend und Soziales vor, haben die Handwerker mit den Ausbauten begonnen. Umfangreiche Elektroarbeiten, eine spezielle Deckenbeleuchtung und die Neugestaltung der für einen Lebensmittelmarkt dieser Größenordnung notwendigen Kältetechnik, die den aktuellen Klimaschutzanforderungen entspricht, gehören zu den größten Umbaumaßnahmen, die notwendig geworden sind. Allein die Kältetechnik schlägt mit etwa 300 000 Euro zu Buche.

Einkaufsshuttledienst eingerichtet

Die Menschen, die in der Wöschhalde und dem Villinger Stadtteil Haslach zuhause sind, haben die Schließung des bestehenden Marktes stets bedauert und vermissen den Markt, weiß man im Hause Caritas. Nicht zuletzt deshalb und weil die Wiedereröffnung sich aufgrund der fehlenden Förderzusagen doch länger hinzieht, als geplant, hat man für die Umbauzeit auch für Menschen, die nicht mobil sind, übergangsweise angeboten, einen Einkaufsshuttledienst einzurichten. Jeden Dienstag und Donnerstag kann man diesen Einkaufsshuttle nutzen. Die Kontaktmöglichkeiten findet man auf dem großen Plakat, das im Fenster des alten und neuen Marktes hängt.

Komplettangebot vorgesehen

Nach der Eröffnung ist ein Komplettangebot an Lebensmitteln, ein Backshop und ein Lieferservice vorgesehen. "Wir planen den Nahkauf nun am 1. Februar zu eröffnen", sagt Michael Stöffelmaier, der Vorstandsvorsitzende des Caritasverbands. Derzeit ist man auf der Suche nach Fachpersonal und freut sich über jeden Bewerber, ob mit oder ohne Handicap. Bewerber melden sich vorzugsweise beim Caritasverband in Villingen in der Gerwigstraße 6, per Post oder per E-Mail an bewerbung@caritas-sbk.de.