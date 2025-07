FC 08 Villingen Testspiele Doppelpack, David D’Incau – und noch einmal Gian-Luca Feist zur Probe

An ihrem vorletzten Testspielwochenende sind die Villinger am Freitag (19 Uhr) in Konstanz zu Gast und spielen am Samstag (13 Uhr) gegen eine Schwarzwald-Auswahl.