Naher und Mittlerer Osten: Bundesregierung zieht Personal der Botschaft in Teheran ab

1 Das Auswärtige Amt hat das Personal der deutschen Botschaft in Teheran wegen der Lage im Iran in Sicherheit gebracht. Foto: Vahid Salemi/AP/dpa US-Präsident Trump droht dem Iran mit der «vollständigen Zerstörung». Das Auswärtige Amt zieht aus der Bedrohungslage Konsequenzen.







Link kopiert



Teheran/Berlin - Nach weiteren schweren Angriffen der USA und Israels auf den Iran hat die Bundesregierung das Personal der deutschen Botschaft in der Hauptstadt Teheran vorübergehend in Sicherheit gebracht. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, das Personal sei aufgrund der Bedrohungslage temporär aus dem Land verlegt worden. Die Erreichbarkeit der Botschaft sei aber weiterhin gewährleistet. "Die temporäre Verlegung folgt einer Reduzierung, die bereits Mitte Januar vorsorglich erfolgte", hieß es weiter.