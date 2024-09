Naher Osten: Biden: Umfassender Krieg im Nahen Osten ist möglich

1 US-Präsident Joe Biden sieht das Risiko eines "umfassenden Kriegs". Foto: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

Die Sorge vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten ist groß. US-Präsident Joe Biden warnt, dass dies geschehen könnte - und pocht gleichzeitig auf Vertrauen in Diplomatie.









Link kopiert



New York - Angesichts der Lage im Nahen Osten warnt US-Präsident Joe Biden vor einem umfassenden Krieg, sieht aber dennoch das Potenzial für eine diplomatische Lösung. "Ein umfassender Krieg ist möglich", sagte Biden auf Nachfrage in der Talkshow "The View" des US-Senders ABC. "Aber ich denke, dass wir immer noch die Chance auf eine Einigung haben, die die gesamte Region grundlegend verändern könnte."