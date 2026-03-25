Naher Osten: Ägypten bestätigt US-Plan zum Ende des Iran-Kriegs

1 Der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty. Foto: Amr Nabil/AP/dpa Mit „größten Anstrengungen“ bemühe man sich um ein Ende des Iran-Kriegs, heißt es von der Regierung in Kairo. Mit Details hält der ägyptische Außenminister sich bedeckt.







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Ägypten hat Berichte über einen US-Plan zur Beendigung des Iran-Kriegs bestätigt. „Es gibt von den USA einen Entwurf für einen Plan, der der iranischen Seite übermittelt wurde und der nun geprüft wird“, sagte Ägyptens Außenminister Badr Abdel-Atti heute vor Journalisten. „Es ist eine Vision und ein Plan, den die Vereinigten Staaten vorgelegt haben.“ Über die darin enthaltenen Punkte, die teilweise bereits von Medien veröffentlicht wurden, könne er aber nicht sprechen.