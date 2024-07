1 Ein Polizeifahrzeug warnt vor einem Unfall. Foto: Stefan Puchner

Auf der L 360 ist es am Sonntag zu einem Auffahrunfall gekommen. Der Rettungsdienst musste eingreifen.









Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagnachmittag auf der L 360 zwischen Thanheim und Onstmettingen ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem Quad auf der stark abfallenden Landesstraße von Onstmettingen in Richtung Thanheim unterwegs.