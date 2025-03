Nahe München: Frau und 18-jährige Tochter tot in Wohnung gefunden

1 Ein Nachbar hatte die beiden getöteten Frauen am Dienstagabend in der Wohnung im Landkreis München entdeckt. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

In einer Wohnung in der Nähe von München sind die Leichen einer Frau und ihrer 18-jährigen Tochter gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 54-Jährige zunächst ihre schwer kranke Tochter und anschließend sich selbst getötet haben.









In einer Wohnung in der Nähe von München sind die Leichen einer Frau und ihrer 18-jährigen Tochter gefunden worden. Ersten Ermittlungen zufolge soll die 54-Jährige zunächst ihre Tochter und anschließend sich selbst getötet haben, wie die Polizei in der bayerischen Landeshauptstadt am Donnerstag mitteilte. Es gebe Hinweise, dass die Tat im Zusammenhang mit einer schweren Erkrankung der 18-Jährigen stehe.