1 Auf der L 360 gab es einen Verkehrsunfall. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Zu einem Unfall zwischen einer Busfahrerin und einem Skoda kam es in der Nähe von Haigerloch.









Link kopiert



Zur Kollision zwischen einem Linienbus und einem Pkw ist es am Mittwochnachmittag in der Nähe der Felsenstadt gekommen: Gegen 15 Uhr befuhr die 45 Jahre alte Lenkerin des Busses, in dem sich zwei Fahrgäste befanden, die L 360 von Haigerloch herkommend in Richtung Bad Imnau.