Nahe der deutschen Grenze: Umweltbehörde stellt Mängel bei geplantem Microsoft-Rechenzentrum im Elsass fest

Zwischen Petit-Landau und Hombourg plant der US-Konzern Microsoft den Bau eines riesigen Rechenzentrums. Doch nun fordert die Umweltbehörde MRAe Nachbesserungen.
Das im Département Haut-Rhin geplante Rechenzentrum gilt als wichtigster Teil eines Investitionspaketes in Höhe von vier Milliarden Euro und soll laut Microsoft helfen, eine moderne Cloud- und KI-Infrastruktur in Frankreich aufzubauen. Ziel sei es, die Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs zu stärken und die Nutzung von Künstlicher Intelligenz zu fördern, teilte das US-amerikanische Technologieunternehmen bei der Vorstellung des Projekts im Mai 2024 mit. Zum Neubau gehören auch die Verlegung und der Betrieb von zwei 225-kV-Stromleitungen durch den französischen Netzbetreiber RTE.