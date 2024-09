Am Mittwochnachmittag kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B28 bei Rottenburg (Kreis Tübingen). Dabei wird eine Person tödlich verletzt.

Auf der B28 zwischen Rottenburg und Ergenzingen (Kreis Tübingen) nahe des Abzweigs zur L361 nach Seebronn ist es am Mittwochnachmittag laut Angaben der Polizei zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei sei eine Person tödlich, eine weitere Person schwer verletzt worden.

Nach den Angaben von Zeugen war ein 60-jähriger Skoda-Fahrer gegen 14.50 Uhr aus Richtung Ergenzingen kommend in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs, als er kurz nach der Autobahn aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort sei er dann frontal mit dem Toyota eines 38-Jährigen kollidierte.

Beide Fahrer mussten von der Feuerwehr aus ihren Fahrzeugen befreit werden. Der 60-Jährige hatte bei dem Unfall laut Polizei so schwere Verletzungen erlitten, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der schwer verletzte Skoda-Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

In die Ermittlungen der Verkehrspolizei wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Tübingen ein Sachverständiger eingebunden.

B28 bei Rottenburg zeitweise komplett gesperrt

Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme war der betroffene Streckenabschnitt der B28 bis 18.30 Uhr komplett gesperrt. Beide Fahrzeuge, an denen ersten Schätzungen der Polizei zufolge Schaden in Höhe von insgesamt 35.000 Euro entstanden war, wurden abgeschleppt.

Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Neben zwei Notärzten und einem Rettungshubschrauber war der Rettungsdienst mit 15 Kräften zur Unfallstelle ausgerückt. Die Straßenmeisterei Rottenburg war ebenfalls im Einsatz.