Nagoldtal in Bad Wildbad SPD will Nachtfahrverbot für Lkw abschaffen

"Eine Ungerechtigkeit", schimpfte Knöller bereits damals, "entweder gibt es Nachtfahrverbote im Nagoldtal und im Enztal oder aber gar keins". Historisch habe die Stadt Pforzheim das Verbot im Nagoldtal wegen der beengten Situation in ihrem Stadtteil Dillweißenstein durchgesetzt. Im Enztal, so Knöller weiter, sei die Situation aber nicht viel anders.

In der jüngsten Sitzung nun bezeichnete Knöller diese Antwort der Verwaltung als "völlig unbefriedigend und nicht zielführend". Schon seit mehr als zwei Jahrzehnten müssten die Anlieger der B 294 "völlig unberechtigter Weise die im Nagoldtal entfallende Belastung als Mehrbelastung verkraften".

Die Kommunen Birkenfeld, Neuenbürg, Höfen sowie der Bad Wildbader Stadtteil Calmbach befänden sich in einer vergleichbaren Lage wie Dillweißenstein und entsprechende Kommunen im Nagoldtal. So verlaufe die B 294 beispielsweise mitten durch die Ortskerne von Calmbach und Höfen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig

"Dies widerspricht dem Grundsatz der Gleichbehandlung aller Menschen und ist damit mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig", begründet Knöller den Antrag seiner Fraktion.

Weil selbst "bei einer günstigen Prognose der Verwirklichung der Vorhaben des Bundesverkehrswegeplans ein Bau der Westtangente frühestens in 30 Jahren" zu erwarten sei, könne diese Ungleichbehandlung nicht länger akzeptiert werden, so Knöller weiter. So sei Bad Wildbad gefordert, dies zu ändern.

Deshalb bat die SPD-Fraktion Bürgermeister Klaus Mack und die Stadträte, folgenden Antrag auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu setzen und zu beschließen: "1. Die Stadtverwaltung Bad Wildbad wird aufgefordert, gegenüber dem Regierungspräsidium Karlsruhe und der Stadt Pforzheim darauf zu dringen, dass in Kürze entweder das Nachtfahrverbot für den Schwerlastverkehr im Nagoldtal aufgehoben oder alternativ auf das Enztal ausgeweitet wird.

2. Die entsprechende Einigung ist ausdrücklich aufzukündigen.

3. Sollte eine anzustrebende politische Einigung mit den zuständigen Stellen nicht zustande kommen, sind alle rechtlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, um eine Gleichbehandlung der betroffenen Bürgerinnen und Bürger im Enztal und Nagoldtal durchzusetzen."