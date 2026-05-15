Nagolds langjähriger Kommandant: Paul Amand ist gestorben – was er für die Feuerwehr leistete, bleibt unvergessen

Mit ihm verlässt uns ein Feuerwehrmann wie kaum ein zweiter: Paul Amand, Nagolds langjähriger Stadtbrandmeister, ist am Dienstag im Alter von 73 Jahren verstorben.
Die Leistungen, die er im Dienste der Allgemeinheit im Laufe seiner langen Feuerwehrkarriere erbrachte, bleiben indes unvergessen. Er hinterlässt seine Frau, mit der er seit 1978 verheiratet war, seine Töchter Yvonne und Tabea, seinen Schwiegersohn Markus sowie die Enkelinnen Hannah und Paula – und jede Menge Passion für die Feuerwehr.