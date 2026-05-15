Nagolds langjähriger Kommandant: Paul Amand ist gestorben – was er für die Feuerwehr leistete, bleibt unvergessen

Mit ihm verlässt uns ein Feuerwehrmann wie kaum ein zweiter: Paul Amand, Nagolds langjähriger Stadtbrandmeister, ist am Dienstag im Alter von 73 Jahren verstorben.

Die Leistungen, die er im Dienste der Allgemeinheit im Laufe seiner langen Feuerwehrkarriere erbrachte, bleiben indes unvergessen. Er hinterlässt seine Frau, mit der er seit 1978 verheiratet war, seine Töchter Yvonne und Tabea, seinen Schwiegersohn Markus sowie die Enkelinnen Hannah und Paula – und jede Menge Passion für die Feuerwehr.

Gerade einmal 18 Jahre alt war er, als er im Januar 1971 der Nagolder Feuerwehr beitrat. „Aus Begeisterung“, erklärte Paul Amand 47 Jahre später, im Januar 2018, gegenüber unserer Redaktion, „um Menschen aus Notlagen zu helfen.“

Tausende Stunden war er im Dienst der Feuerwehr

Es war das Jahr, als er seinen 65. Geburtstag feierte – und laut Feuerwehrgesetz sein Amt des Stadtbrandmeisters abgeben musste. Ohne Wehmut jedoch, wie er damals lächelnd bescheinigte: „Jetzt ist’s gut.“

Tausende Stunden absolvierte der gebürtige Nagolder in fast 50 Jahren im Dienst. Seine Stiefel und seine Uniform hingen stets griffbereit im Bad, um im Alarmfall bereit zu sein.

26 Jahre lang stand Paul Amand der Wehr vor, seit 2015 war er hauptamtlicher Kommandant. Von 1990 bis 2015 stand er der Abteilung Stadt vor, von 1996 bis Februar 2018 war er Kommandant der Gesamtwehr, seit 2015 hauptamtlich in Teilzeit.

Paul Amand (Zweiter von links) beim Stehempfang anlässlich seiner Verabschiedung im Frühjahr 2018 mit Kommandanten umliegender Feuerwehren Foto: Geisel

Der gelernte Werkzeugmacher, der sich 1982 mit einem Konstruktionsbüro selbstständig machte, erlebte in seiner aktiven Zeit unter anderem den Neubau des Feuerwehrhauses in Nagold, die Gründung der Altersabteilung und das Fest zum 150-jährigen Jubiläum der Abteilung Stadt.

Als Stadtbrandmeister begleitete er eine Vielzahl von Beschaffungen, unter anderem 17 Fahrzeuge. Außerdem fertigte er den ersten Feuerwehrbedarfsplan der Stadt Nagold an.

2006 veranlasste Paul Amand die Gründung des Fördervereins „Florian Nagold“, 1981 bis 2018 fungierte er bei Leistungsabzeichen und Geschicklichkeitsfahren als Schiedsrichter. Mehrere Jahre gehörte er zudem dem Ausschuss des Kreisfeuerwehrverbandes Calw an.

Zum Nagolder Ehrenkommandanten ernannt

Anlässlich seiner Verabschiedung 2018 würdigte der damalige Kreisbrandmeister Hans-Georg Heide seine vielen positiven Eigenschaften. Als Feuerwehrmann habe er zugepackt, sei verlässlich und zielorientiert gewesen. In seinen Führungspositionen habe er sich immer vor seine Kameraden gestellt und Stellung bezogen. Kameradschaftlichkeit und Menschlichkeit sowie Hilfe und Beistand für seine Kameraden hätten ihn immer ausgezeichnet.

Bei dieser Gelegenheit ernannte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann ihn zudem zum Nagolder Ehrenkommandanten.

Freundschaft mit der Feuerwehr Hofkirchen begründet

2017 wurde er mit dem Deutschen Feuerwehr Ehrenkreuz in Gold ausgezeichnet, 2018 erhielt er zu seinem Abschied die goldene Verdienstmedaille des Kreisfeuerwehrverbandes Passau. Letzteres entstammte seinem Engagement bis nach Bayern. Denn Paul Amand begründete auch die seit 1994 bestehende Freundschaft mit der Feuerwehr Hofkirchen, die sich in gegenseitigen Besuchen und dem Absolvieren des Leistungsabzeichens in einem anderen Bundesland zeigte.

Zum Festakt der 30-jährigen Feuerwehr-Freundschaft im Jahr 2024 brachte die Delegation aus Hofkirchen zudem das Bayerische Feuerwehr Ehrenkreuz in Silber für Paul Amand mit.