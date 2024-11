Nagolds größte Baustelle: Häfele bekommt einen Walther-Thierer-Platz

1 Häfele baut auf dem Wolfsberg an sei er Zukunft. Das Dynamik-Zentrum nimmt konkret Gestalt an. Der Platzbereich rechts unten soll zum „Walther-Thierer-Platz“ werden. Foto: Thomas Fritsch

Nagolds größte Baustelle befindet sich auf dem Wolfsberg. Dort nimmt das „Dynamik-Zentrum“ von Häfele immer mehr Gestalt an. Der Neubau soll eine eigene Adresse bekommen, die an einen der ganz großen Nagolder Unternehmer erinnert: Walther Thierer.









Nagolds größter Arbeitgeber, die Firma Häfele, baut auf dem Wolfsberg weiter an der Zukunft. Das „Dynamik-Zentrum“ wird das Industrie- und Gewerbegebiet Wolfsberg verändern. So ist der derzeit für einen „zweistelligen Millionenbetrag im oberen Bereich“ entstehende Neubau nicht nur auf die Zukunft und die Bedeutung von Häfele ausgelegt, es wird mit seiner Optik aber auch seinen Angeboten wohl auch weit in die Region ausstrahlen.