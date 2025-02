Nagolds FWV-Chef: „Zwei Paar Stiefel“ – Haizmann distanziert sich von Freie-Wähler-Partei

Vesperkirche in Nagold „Genau das, was die Gesellschaft braucht“

Gutes Essen zum kleinen Preis und ein geselliges Beisammensein für alle Menschen: Beides ist wieder in der Vesperkirche geboten, die nun zum elften Mal in Nagold stattfindet. Schon am zweiten Tag ist mächtig was los in den Räumlichkeiten der methodistischen Kirche. Ein Stimmungsbild bei Gespräch und Mittagessen.