Nagolds Freibad vor der Öffnung: Bei Regen „perfekt“ - warum die Mitarbeiter das Schmuddelwetter feiern

Gut zwei Monate sind es noch, bis die Freibadsaison in Nagold losgeht – und doch hat das Team noch genug zu tun, um das Bad bis dahin fit für den Sommer zu machen.

Die Temperaturen im einstelligen Bereich, Regen peitscht auf die Wege und Wiesen. So gar kein Wetter für das Freibad. Für Andreas Dingler und Matthias Müller und ihr Team schon. Und das sogar schon seit mehreren Wochen. Denn die Mannschaft des Badeparks muss das Nagolder Freibad auf die Sommersaison vorbereiten. Und das beginnt regelmäßig Mitte März.

Am Anfang steht die Reinigung. Die passiert nach einem ganz einfachen Prinzip: von oben nach unten. Das bedeutet, dass zuerst Sprungturm und Rutsche dran waren. Sie wurden mit einem Dampfstrahler gesäubert. Nach einem Winter wie dem vergangenen gibt auch bei den Wegen jede Menge Arbeit für das Team und die Reinigungsmaschinen.

Für die Reinigung muss das Wasser komplett abgelassen werden

Die Mammutaufgabe ist aber eine andere: die Reinigung der Becken. Die waren den ganzen Winter über mit Wasser gefüllt und so der Witterung ausgesetzt. Dass das Wasser der vergangenen Saison in den Becken geblieben ist, hat einen einfachen physikalischen Grund. Das Wasser in den Becken stabilisiert diese gegen den Druck des Grundwassers von außen. Ohne dieses Wasser würde sich das Becken verformen.

Das Spaßbecken ist bereits gereinigt. Foto: Fritsch

Für die Reinigung im März muss das Team dann das Wasser komplett ablassen. Beim Spaßbecken, das als Erstes dran war, ist das alles kein Problem. Der Druck von außen ist überschaubar.

Regenwetter ist momentan absolut perfekt

Komplex wird es dann im Schwimmerbecken und erst recht im Sprungbecken. Denn dort ist der Druck am höchsten, immerhin liegt das Becken niedriger als die Nagold und der nahe gelegene Kanal. „Deswegen muss die Reinigungsaktion im Tiefen am schnellsten gehen“, erzählt Andreas Dingler, Betriebsleiter des Badeparks. Auch wenn das Team Gas gibt, muss 24 Stunden und sieben Tage lang Wasser, das reindrückt wieder aus dem Becken gepumpt werden.

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Und so sind die Mitarbeiter des Badeparks auch an diesem regnerischen Morgen mit ihren Hochdruckreiniger im großen Becken zugange. Während andere über den intensiven Regen klagen, ist Matthias Müller glücklich über diese Umstände, nennt sie „geradezu perfekt“.

Andreas Dingler (rechts) und Matthias Müller beobachten die Reinigungsarbeiten im Schwimmerbecken. Foto: Fritsch

Das liegt an dem Reiniger, den sein Team benutzt – gut zehn Liter des Spezialreinigers werden für eine solche komplette Reinigungsaktion verwendet. Bei trockenem Wetter würde der Reiniger auf der Oberfläche des Beckens schnell festkleben und so seine Wirksamkeit schnell verlieren. Bei Regen bleibt er einfach länger dort, wo er gebraucht wird.

Seit Januar schon auf Suche nach Personal

Als das Freibad noch ein althergebrachtes Fließenbecken hatte, da waren Frost- und Winterschäden an der Tagesordnung. Jetzt, da man ein Edelstahlbecken hat, gehört das praktisch der Vergangenheit an – auch nach einem für das Freibad ziemlich strapaziösen Winterwetter.

Ein wenig länger als um die Hardware des Freibades muss sich das Team um das Personal für die Sommersaison kümmern: für Kassen, Reinigung oder die Rettungsschwimmer. „Damit habe ich schon im Januar angefangen“, erzählt Matthias Müller, der sich darüber freut, dass man für die kommende Sommersaison wieder die DLRG mit im Boot hat.

Ende März sieht das Schwimmerbecken noch nicht wirklich nach Schwimmspaß im Sommer aus. Foto: Fritsch

Nicht kümmern muss man sich im Badepark um den Pächter des dortigen Kiosk. Der geht mit seinem italienischen Angebot nun ins zweite Jahr und das Mitarbeiterteam ist „sehr zufrieden“. Der Pächter habe sogar angekündigt in Zukunft auch seine Außenbestuhlung zu erweitern.

Erst muss das grüne Licht vom Labor kommen

Etwas längerfristig muss man im Badepark denken, wenn es um die Technik und Sauberkeit des Wassers geht. Die Technik müsse für die neue Saison eingestellt werden, erklärt der dafür verantwortliche Betriebsleiter Andreas Dingler. Dabei gehe es um solche Werte wie den Chlor-Gehalt oder den pH-Wert des Wassers.

Wenn die Becken wieder gefüllt sind und die Technik eingestellt ist, geht das Badewasser erst einmal ins Labor. Erst wenn vor dort das grüne Licht oder der Daumen hoch kommt, kann das Freibad auch tatsächlich eines Tore öffnen. Und wenn es nicht rechtzeitig kommt, kann das den Start einer Freibadsaison schnell mal verzögern.

Info Freibad

Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten sind immer montags bis sonntags von 8.30 bis 19 Uhr (letzter Einlass: 18 Uhr, Badeschluss: 18.30 Uhr)

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise haben sich zur letzten Sommersaison nicht verändert.

Fristen für Saisonkarten

Saison- und Langfristkarten können jederzeit erworben werden. Es wird jedoch empfohlen, den Kauf nicht an besonders heißen Tagen vorzunehmen, da es dann erfahrungsgemäß zu einem erhöhten Besucheraufkommen an der Kasse kommt. Alternativ besteht die Möglichkeit, Saisonkarten bequem online zu erwerben und diese anschließend mit dem QR-Code auf dem Smartphone zu nutzen.

Saison

Das Freibad öffnet am 16. Mai. Ende der Freibadsaison ist am 13. September (letzter Badetag in der Freibadsaison)

Team des Badeparks

Fachkraft: Vollzeit drei Personen, zwei Personen in Teilzeit. Eine Person über eine Leihfirma Vollzeit