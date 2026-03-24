Nagolds Förster Hubert Halter: Zu was der Experte in Sachen Zecken raten kann

Er ist viel in der Natur unterwegs, kennt die Gefahren, die dort für ihn und seinen Hund „Albra“ lauern können. Besonders, wenn es um das Thema Zecken geht.
Eigentlich sind sie inzwischen das ganze Jahr ein Thema, aber besonders nach den ersten warmen Tagen – also jetzt – sind Zecken eine potenzielle Gefahr für Mensch und Tier, die sich häufig auf Wiesen und im Wald aufhalten. Häufig im Wald und Feld unterwegs sind etwa Forstwirte, Waldarbeiter, Jäger oder Förster. Förster wie Hubert Halter aus Hochdorf.