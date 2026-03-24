Nagolds Förster Hubert Halter: Zu was der Experte in Sachen Zecken raten kann

Er ist viel in der Natur unterwegs, kennt die Gefahren, die dort für ihn und seinen Hund „Albra“ lauern können. Besonders, wenn es um das Thema Zecken geht.

Eigentlich sind sie inzwischen das ganze Jahr ein Thema, aber besonders nach den ersten warmen Tagen – also jetzt – sind Zecken eine potenzielle Gefahr für Mensch und Tier, die sich häufig auf Wiesen und im Wald aufhalten. Häufig im Wald und Feld unterwegs sind etwa Forstwirte, Waldarbeiter, Jäger oder Förster. Förster wie Hubert Halter aus Hochdorf.

Er kennt die Gefahren, die von einem Zeckenbiss ausgehen. Menschen können dadurch an Borreliose, Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), Babesiose, Ehrlichiose, Rickettsiosen, Neoehrlichiose, die FSME-ähnliche ALSV-Erkrankung oder das Alpha-Gal-Syndrom (AGS) erkranken. Halter erinnert sich etwa an einen Waldarbeiter aus dem Raum Altensteig, der nach einem Zeckenbiss an schwerster FSME erkrankte. Und für ihn ist klar: „Das braucht niemand.“

Die Stadt Nagold stellt einen Satz der Schutzkleidung

Deswegen ist Halter für das Zecken-Problem sensibilisiert. Hat Respekt vor den Gefahren. Ohne in Panik zu verfallen. Das fängt damit an, dass er sich bei der Arbeit am und im Wald entsprechend kleidet. Mit stabilem Schuhwerk, speziellen Hosen, die unten am Fußgelenk eng abschließen – es gibt sogar Schutzhosen, die mit Anti-Zecken-Mitteln behandelt sind –, bei Bedarf Schutzbrillen. Die Kleidung sollte dabei besser hell als dunkel sein: „Damit man die Zecken besser erkennt, wenn sie auf einem herumkrabbeln.“ Einen Satz der Schutzkleidung bekommt Halter übrigens von seinem Arbeitgeber, der Stadt Nagold, pro Jahr gestellt.

Eine Wiesenzecke Foto: Palfi

Dem Arbeitgeber ist übrigens die Gefährlichkeit von Halters Job durchaus bewusst. Er lässt eine Gefährdungsbeurteilung erstellen und gibt dazu passende Handlungsanweisungen heraus. Und die kennt Halter natürlich.

Die Zecken fallen nicht von den Bäumen herunter

Natürlich sollte man nicht mit kurzen Hosen im und am Wald unterwegs sein, besonders wenn es in etwa hüfthohes Gras geht. Von dort aus lassen sich die Zecken auf Menschen und Tiere fallen. „Die Zecken fallen nicht von den Bäumen herunter“, räumt Halter mit einem alten Klischee auf. Trotzdem kann die Art des Waldes in Sachen Zecken eine Rolle spielen. Denn für Halter ist klar: Je heller und lichtdurchfluteter ein Wald ist, desto größer ist die Zeckengefahr. Tendenziell sind also dunkle Nadelwälder weniger gefährlich als helle Laubwälder.

Er behauptet von sich, schnell zu bemerken, wenn etwas auf seinem Körper herum-krabbelt. Dann könne er die Zecken selbst abstreifen, abzupfen oder mit einer Zeckenzange schnell selbst entfernen. Zu seinem normalen Tagesablauf gehört auch nach der Arbeit den kompletten Körper nach Zecken ab zu suchen.

Stelle teilweise über mehrere Wochen genau im Blick behalten

Wenn eine Zecke sich festgebissen habe, müsse man nach der Entfernung die entsprechende Stelle teilweise über mehrere Wochen genau im Blick behalten, denn nach einem Biss können die Folgen erst nach einem Monat auftauchen. „Und wenn an der Stelle ein roter Ring entsteht, dann ist wirklich höchster Alarm angesagt“, warnt er. Manche seiner Kollegen würden entfernte Zecken in Tesafilm einpacken und auf eine mögliche Belastung mit Krankheitserregern untersuchen lassen.

Mit einer Zeckenzange (links) lassen sich Zecken entfernen. Links eine Salbe für die Behandlung beim Hund. Foto: Bernklau

Halter, der sich gegen FSME impfen lässt, trifft auch für seinen Hund Vorkehrungen. Für den gibt es zum Schutz Tabletten vom Tierarzt. Der Schutz ist übrigens dringend geboten. Denn Hunde können nach bestimmten Zeckenbissen an Babesiose, der so genannten „Hunde-Malaria“, erkranken. Wird sie nicht behandelt, kann sie auch zum Tod des Tieres führen. Deshalb gilt für den Förster beim Hund das Gleiche wie bei ihm als Menschen: Nach dem Aufenthalt draußen wird auch seine „Albra“ auf Zecken abgesucht.

Es gibt auch Gefahren jenseits der Zecken

Hubert Halter kennt also die Gefahren der Zecke, weiß aber auch, dass es in seinem Job reichlich Gesundheitsgefahren gibt: Das fängt für ihn beim Eichenprozessionsspinner an, der heftige allergische Reaktionen auslösen kann. Auch der Kot vom Siebenschläfern oder Mäusen kann es auch in sich haben.

Und dann sind da in der Natur ja auch noch Tiere wie Spinnen oder Wespen, die sich für ihn und andere Waldbesucher schnell einmal zu einer Gefahr entwickeln können.