Nagolder Wochenmarkt So mancher Kunde fühlt sich "sicherer als in Supermärkten"

Thomas Wiedmaier musste wegen Corona mit seinem alteingesessenen Stand am Fabelbrunnen in der Turmstraße vor das Rathaus in die Markstraße umziehen. "Der Standortwechsel ist für uns nicht vorteilhaft und führt zu merklichen Einbußen", erzählt der Gärtnermeister.

Regionalen Angebote und Freundlichkeit werden geschätzt

Seinen Stammplatz an der Pinguin-Apotheke musste ebenfalls Ulrich Schäberle aus Öschelbronn räumen, der seine Produkte seit 1994 zweimal in der Woche auf dem Nagolder Wochenmarkt anbietet. Anfangs wäre es in der Marktstraße etwas schwieriger gewesen, bis sich die Leute daran gewöhnt hätten. "Aber das hat sich jetzt schon eingespielt", sagt Schäberle, der viele Stammkunden in Nagold hat. Außerdem ist er generell froh, dass es trotz Corona weitergeht. "Im Freien ist das Einkaufen okay und die Leute nehmen das schon an", erklärt der Landwirt aus dem Gäu.

Jeden Samstag ist der Hofladen Grömbach mit seinem Wildstand auf dem Markt vertreten – und jetzt seit Oktober auch mit dem obligatorischen Tannengrün in vielen Varianten. "Wir sind echt froh, dass wir hier weiter verkaufen dürfen, aber die Weihnachtsmärkte fehlen in diesem Jahr schon", so Petra Ziegler mit Blick auf die damit verbundenen Einbußen.

Schon "ewig" dabei ist ebenfalls der Geflügelhof Nisch aus Ergenzingen. Monika Künnert betont: "Wir haben dem Wochenmarkt während der ganzen Pandemie die Treue gehalten – und ständig unsere Hygieneregeln angepasst." Allerdings habe man auch anderweitig reagiert, denn der Geflügelhof Nisch hat verstärkt Automaten in der Region aufgestellt, an denen die Leute jederzeit und kontaktlos einkaufen können.

Zu den treuen Marktbesuchern, die praktisch jeden Samstag auf den Wochenmarkt kommen, gehört Ulrich Mansfeld. "Ich schätze die regionalen Angebote und die gewachsene Freundlichkeit", macht der frühere Kinderarzt deutlich, dass für ihn zum Ambiente auch die Kommunikation mit anderen Marktbesuchern gehört – die jetzt mit Corona und Masken zwar leidet, doch mit Abstand noch möglich ist. Außerdem findet es Ulrich Mansfeld "sicherer, auf dem Markt einzukaufen, als in manchen Supermärkten".

"Ein trauriges Bild mit den Masken"

Gerhard Jaschin, der oft in Nagold mit seinem Skizzenblock zu sehen ist, gehört ebenso zu den regelmäßigen Marktbesuchern. Vor allem deshalb, weil er hier gerne mal eine Wurst isst und Bekannte trifft. Doch jetzt "ist das hier ein trauriges Bild mit den Masken", sagt der Hobbykünstler und fügt hinzu: "Das darf auf Dauer nicht unser Niveau werden". Nicht nur ihm fehlen die Cafes und die Kontakte in Nagold, sagt Jaschin und "wünscht sich von Herzen, dass die Normalität wieder zurückkehrt".

Info: Marktrecht seit rund 700 Jahren

Wie aus einer Broschüre des Arbeitskreises Kultur im Bürgerforum hervorgeht, reicht die Geschichte des Nagolder Marktes weit ins Mittelalter zurück. Vor rund 700 Jahren, als der Hohenberger Graf Burkhard das damals rund 600 Seelen zählende Nagold zur Stadt erhob, wurde den Nagoldern auch das Marktrecht verliehen. Für den wöchentlichen Markt spielte das Rathaus eine große Rolle, denn das Untergeschoss des alten Rathauses hatte einen Hallencharakter, und war eine nach zwei Seiten offene Säulenkonstruktion. Der mittelalterliche Markt war ein wichtiger Handelsplatz. Hier konnten sich die Nagolder Bürger, aber auch die Bewohner des Umlandes mit allem versorgen. Anfang des 19. Jahrhunderts gab es auf dem Wochenmarkt die Krämerstände mit Körben voll Nahrungsmitteln wie Brot, Zwiebeln, Bohnen, Äpfeln, Birnen und Zwetschgen. An den Ständen der Gewerbeleute wurden außerdem Handwerkserzeugnisse angeboten.