Die Nachrichten aus der Wirtschaft sind momentan alles andere als euphorisch. Doch von Krise will Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann nicht wirklich etwas wissen – zumindest nicht in seiner Stadt. Die Lage sei besser als die Stimmung, verkündete das Stadtoberhaupt beim Nagolder Wirtschaftsgespräch an der Textilfachschule Texoversum LDT.

Die Stadt wolle und werde in Bezug auf Investitionen nicht auf bessere Zeiten warten, konstatierte Großmann in der voll besetzten Aula der Textilfachschule. „Die Stadt geht da in Vorleistung“, machte er deutlich und führte laufende, geplante und jüngst beschlossene Maßnahmen auf. Im Bildungssektor sind das natürlich die laufende Sanierung der Zellerschule, aber auch die ausstehende Sanierung des Otto-Hahn-Gymnasiums.

Kurve am Rand des Wolfsbergs soll aufgeweitet werden

Was die Industrie- und Gewerbegebiete angeht, werde sowohl auf dem Wolfsberg als auch auf dem Eisberg etwas passieren. Aber klar ist auch, dass dort der Platz langsam aber sicher ausgehe. Deswegen gelte es, sich auf diesem Sektor mittel- bis langfristig Gedanken zu machen. Allerdings gelte der Blick nicht nur den großen Gebieten. So machte das Stadtoberhaupt unter anderem Werbung für das Gewerbegebiet Lettenäcker in Hochdorf, wo kleine und mittlere Firmen Platz finden könnten.

Die Aula der LDT war beim Wirtschaftsgespräch voll besetzt. Foto: Bernklau

Am Rande des größten Nagolder Industriegebiets, dem Wolfsberg, soll es auch eine Verbesserung der verkehrstechnischen Infrastruktur geben. Die 90-Grad Kurve in der Zeppelin-Straße nahe der Firma Häfele soll mittelfristig – besonders für den Schwerlastverkehr – aufgeweitet werden. Die Kurve in der Graf-Zeppelinstraße werde deshalb verbreitert, um Schwerlastwagen das Passieren im Begegnungsverkehr zu erleichtern, hieß es auf Anfrage der Redaktion von Julia Glanzmann, Pressesprecherin der Stadt. Beim Thema Verkehr durften auch nicht die beiden Kreisverkehre bei oder an der Haiterbacher Straße fehlen, die bei der Stadt in der Pipeline sind.

Grüninger: „Bei uns wird alles umgedreht“

Was die Innenstadt angeht, steige die Stadt nun auch an der Calwer Straße ins Wohnungsbau-Thema ein. Zugleich kündigte Großmann an, dass die Marktstraße zumindest optisch eine Verlängerung bekommen soll. Der Belag der Marktstraße soll mittelfristig bis zur Lange Straße verlängert werden.

Mit welchen Herausforderungen die heimische Wirtschaft aktuell konfrontiert ist, das schilderte die Hausherrin, LDT-Geschäftsführerin Bettina Grüninger. Die aktuelle Lage in der Branche sei „tough“. „Bei uns wird alles umgedreht“, erklärte Grüninger. Es gehe einen „echten Wandel“ in der Branche. Dazu zähle unter anderem, dass das Thema Nachhaltigkeit inzwischen zum Pflichtprogramm geworden sei. Und natürlich sei man mit der Digitalisierung in vielen Facetten konfrontiert, sagte die Chefin der LDT, die es inzwischen seit 75 Jahren in Nagold gebe. In der Folge wurde aufgezeigt, dass sich die LDT, besonders die Texeria, als neue Eventlocation in der Region profilieren will.

OB präsentiert neue Wirtschaftsbeauftragte der Stadt

Gerhard Janes von der Akademie der Hochschule Pforzheim, die auch in Nagold eine Zweigstelle betreibt, machte intensiv Werbung für die Angebote der Hochschule, gerade auf dem Sektor der Weiterbildung. Die Fachstelle Sucht erhielt ebenso Gelegenheit, über ihre Angebote zu informieren. Und der Nagolder Gewerbeverein in Person von Ralf Benz konnte über Pläne berichten, im Verein eine neue Fachgruppe zu installieren, die als Heimat der Wirtschaft und Industrie fungieren soll.

Zum Abschluss der Veranstaltung präsentierte OB Großmann noch eine wichtige Personalie. Mona Kirn, bisherige Wirtschaftbeauftragte der Stadt Nagold, geht in Elternzeit. Ihre Nachfolge kommt aus der Stadtverwaltung: Astrid Maier war bisher schon bei der Stadt tätig und dort Projektmitarbeiterin für den ING-Park. Sie wird den neuen Job als Wirtschaftsbeauftragte am 1. August antreten.